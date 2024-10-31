Белый дом: Байден будет на инаугурации нового президента США, независимо от победителя

В Белом доме заявили, что действующий президент США Джо Байден планирует присутствовать на инаугурации своего преемника, независимо от того, какой кандидат победит на выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которую цитирует Reuters.

Она также подчеркнула, что процесс передачи власти будет мирным.

"Этот президент верит в мирную передачу власти, и именно это вы увидите, как он будет делать. Дело не в нем. Дело в американском народе. Это то, что американский народ должен увидеть независимо от того, кто победит", – сказала Жан-Пьер.

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Представительница Белого дома отметила, что уходящие президенты регулярно присутствуют на инаугурации своих преемников.

"Он (Байден. – Ред.), конечно, примет в этом участие", – добавила Жан-Пьер.

Она не вспомнила, как в 2021 году тогдашний президент Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена.

Трамп и его жена Мелания покинули Белый дом до инаугурации Байдена, проигнорировав традиционное поздравление следующих жителей президентской резиденции и саму инаугурацию.

Последние опросы показали, что действующий вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис продолжает опережать своего соперника-республиканца Дональда Трампа в общенациональном рейтинге, но ее отрыв сократился до минимального.

Другие опросы показывают, что рейтинги Трампа и Харрис сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "колеблющихся" штатах.

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