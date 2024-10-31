Мінкульт відповів ЄС щодо телемарафону: не припинятимуть до кінця воєнного стану

В уряді України заявили, що "взяли до уваги" звіт Єврокомісії, в якому оцінювали прогрес кандидатів на вступ до ЄС, і в якому цьогоріч уперше розкритикували телемарафон "Єдині новини".

Про це сказав міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, заяву якого наводить пресслужба Мінкульту, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, Україна планує припинити підтримку телемарафону "Єдині новини" після завершення воєнного стану.

"Рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" також взяті до уваги. Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури", – сказав Точицький.

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Як повідомляли раніше, у звіті, який був представлений напередодні, Європейська комісія уперше виступила з чіткою публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу "Рада", основним завданням якого мало би бути "поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції".

Як відомо, на адресу телеканалу "Рада" лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена у 2022 році, не відновилася.

Крім того, згідно зі звітом, в ЄС задоволені роботою Верховної Ради, але помітили проблеми опозиції.

Також у звіті Єврокомісія визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців.

Детальніше читайте у статті: Від "корупції" до телемарафону: що ЄС чекає від України та як оцінює готовність до вступу