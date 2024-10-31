Минкульт ответил ЕС о телемарафоне: не будут прекращать до конца военного положения

В правительстве Украины заявили, что "приняли во внимание" отчет Еврокомиссии, в котором оценивали прогресс кандидатов на вступление в ЕС и в котором в этом году впервые раскритиковали телемарафон "Единые новости".

Об этом сказал министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, заявление которого приводит пресс-служба Минкульта, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, Украина планирует прекратить поддержку телемарафона "Единые новости" после завершения военного положения.

"Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также приняты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры", – сказал Точицкий.

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Как сообщалось ранее, в отчете, который был представлен накануне, Европейская комиссия впервые выступила с четкой публичной критикой телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта.

Еврокомиссия упрекнула телеканал "Рада", основной задачей которого должно было бы быть "распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции".

Как известно, в адрес телеканала "Рада" звучит критика из-за низкого уровня представленности оппозиции, а также относительно того, что трансляция заседаний парламента, остановленная в 2022 году, не возобновилась.

Кроме того, согласно отчету, в ЕС довольны работой Верховной Рады, но заметили проблемы оппозиции.

Также в отчете Еврокомиссия признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе в отношении венгров.

Подробнее читайте в статье: От "коррупции" до телемарафона: что ЕС ждет от Украины и как оценивает готовность к вступлению