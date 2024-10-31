Від "корупції" до телемарафону: що ЄС чекає від України та як оцінює готовність до вступу

30 жовтня Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення – масштабний документ з оцінкою справ в усіх державах-кандидатах. Від минулого року наша держава є частиною пакету розширення, тобто ЄС розглядає нас як майбутнього члена Союзу, тож у оприлюднений також окремий звіт, присвячений Україні.

Цей документ обсягом 100 сторінок є таким собі аудитом готовності нашої держави до вступу в Євросоюз за кожним сектором та кожною переговорною главою, а також швидкості руху України на цьому шляху.

А ще, оскільки у процесі вступу до ЄС Україна (як і будь-яка держава-кандидатка) має змінювати сотні якщо не тисячі законодавчих норм, то Єврокомісія використовує цей звіт, щоби публічно поставити найбільш нагальні задачі, які мають бути втілені.

І насамкінець, цей звіт – привіт похвалити держави-кандидатки у разі, якщо ті демонструють значний прогрес у тій чи іншій сфері. Є такі тези і щодо України, до того ж у сферах, які можуть багатьох здивувати.

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Не секрет, що і на Заході, і в Україні існує стереотип про те, що наша країна має катастрофічний рівень корупції, що той, мовляв, зупиняє наш рух до ЄС. Однак Брюссель бачить ситуацію зовсім інакше – там, навпаки, підкреслюють рекордні успіхи Києва у боротьбі з корупцією. А численні випадки розкриття корупціонерів останнім часом є радше плюсом на шляху до членства.

Документ містить також низку тез, які мають політичну вагу.

Наприклад, Єврокомісія дала чіткий сигнал, що не чекає виборів в Україні до завершення воєнного стану. Також ЄК стала на захист опозиції, помітивши проблеми (зокрема з відрядженнями за кордон), та уперше публічно розкритикувала збереження "телемарафону".

Стосовно швидкості зближення України з ЄС ситуація неоднозначна.

Звіт не дуже оптимістично оцінює обсяг реформ, проведених за останній рік, але наголошує: конкретно зараз вагу має інше – швидкість скринінгу та підготовка до відкриття глав. А тут ситуація дуже позитивна. Втім, Україні варто готуватися і до появи нових вимог від держав-членів ЄС.

Про все це – у статті-поясненні "Європейської правди".

Добрий прогрес, нульові зміни

Чи швидко Україна рухається до вступу в ЄС? І чи рухається взагалі?

Відповідь на це питання від влади, опозиції, самого Євросоюзу, від окремих держав-членів тощо – може бути дуже різною.

Тож для того, щоби робити мати хоч якийсь спільний знаменник у цій оцінці, Євросоюз розробив бюрократичний інструмент, що оцінює усі країни-кандидати за спільною методикою. Україна уперше отримала цю оцінку торік, що дало багатьом грунт для роздумів і показало, де насправді перебуває наша держава у порівняння з іншими кандидатами, передусім з Молдовою та державами Західних Балкан (детальніше про це читайте у статті "Рейтинг євроінтеграції-2023: хто випереджає Україну на шляху до ЄС та чи реально їх наздогнати")

Другий повноцінний звіт по Україні, який вийшов цього року, мав показати, як швидко Україна зближується з Євросоюзом зараз.

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Показники, які у ньому є, не дають багато підстав для оптимізму.

Прогрес, тобто швидкість втілення реформ Україною ЄК оцінила на минулорічному рівні – але це все одно дуже низький показник. За рівнями від 0 до 4, які застосовує Єврокомісія, ми отримали 1,79 бали (торік було 1,68). У 6 з 33 сфер Україна показала "добрий прогрес", тобто на трійочку.

Найвищий бал оцінки швидкості реформ не маємо за жодною главою майбутніх переговорів з ЄС.

Результат – відповідний.

За рік ми не стали ближче до того рівня вимог, який мала би виконувати держава-член Євросоюзу. Лише за однією главою ("Підприємництво та виробництво") Брюссель додав 0,5 бала за п’ятибальною системою до рівні готовності України.

З такими темпами можна йти до вступу ЄС ще не одну сотню років!

Можна, звісно, тішитися, що Україна також ніде не "просіла", немає жодної сфери, де ми віддалилися від ЄС але це – слабкий привід для радості.

Здавалося б, для євроінтеграторів це мало бути сигналом тривоги. Але ж ні!

Усі співрозмовники ЄвроПравди і у Києві, і у Брюсселі закликають не робити помилкових далекосяжних висновків та наголошують, що ця пауза хоч і є прикрою, але вона перекривається іншими досягненнями.

"Зараз головне – не цей звіт, а відкриття переговорних глав, до якого ми активно готуємося, проводимо скринінг. Як раз тут все іде дуже позитивно", – пояснив один з європейських дипломатів, що пояснював на умовах анонімності внутрішню кухню переговорів України та ЄС. "Основне – це переговори і скринінгові звіти, а також план Ukraine Facility (містить перелік реформ, умов для виділення Україні допомоги на 50 млрд євро)", – підтримав цю позицію один з українських посадовців.

Те, що скринінг (підготовчий етап перед початком змістовних вступних переговорів) зараз має ключове значення і те, що він іде дійсно добре, підтверджує також сам звіт. Ще один позитивний сигнал – те, що Єврокомісія навіть у офіційній заяві наголосила на прагненні відкрити найближчим часом відразу кілька переговорних кластерів з Україною. Ця деталь може здатися технічною деталлю, але для Брюсселя це справжній прорив.

Це свідчить, що у ЄС налаштовані на пришвидшені переговори з Україною

Хай там як, фактом лишається те, що за збереження нинішнього темпу реформ цей аванс не буде використаний Україною. Прискоритися треба. І прискоритися треба радикально. Втім, є підстави для оптимізму, що цей процес почнеться у 2025 році. Чому? Пояснимо трохи далі.