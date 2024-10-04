Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, але не всі її території деокуповані.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Financial Times.
Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.
"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.
Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину".
"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – додав колишній генсек.
Ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі – зокрема й із окупованими територіями – має вирішуватись усіма союзниками.
Ідея можливого запрошення України в НАТО "частинами" (тобто з частково окупованими територіями) активно обговорювалась минулого року на тлі підготовки до Вільнюського саміту Альянсу. Її розбір читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".
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