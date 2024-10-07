За які злочини Гаага може видати ордер на Лукашенка

Останні три місяці виявилися нетиповими для лукашенківської Білорусі – вперше з 2020 року режим демонстрував готовність до більш конструктивних дій та надсилав сигнали західним столицям стосовно готовності розпочати політичний торг.

Попри це, реакція західних країн залишається стриманою, а деякі гравці взяли курс на підняття ставок.

Передусім це стосується Литви, яка передала матеріали до Міжнародного кримінального суду стосовно причетності білоруської владної верхівки до злочинів проти людяності, а також Польщі, яка вже публічно підтримала крок Вільнюса.

Про можливі наслідки цього прецеденту – в статті Павла Радя та Ярослава Чорногора з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Гаага для Лукашенка: що означає звинувачення білоруського диктатора у міжнародних злочинах. Далі – стислий її виклад.

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Теперішнє звернення Литви до Міжнародного кримінального суду (МКС) не означає, що відбувся автоматичний старт процесу розслідування.

Нагадаємо, впродовж минулого року представник з транзиту влади Об’єднаного перехідного кабінету Павел Латушко та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс загалом тричі передавали МКС докази причетності Лукашенка і наближених до нього людей до незаконного вивезення дітей з окупованих українських територій.

Однак МКС так і не розпочав розслідування.

Втім, нинішня ініціатива Литви вже зараз досягла певного успіху – навіть підготовка до подання документів до Міжнародного кримінального суду викликала неабияке хвилювання серед білоруських посадовців.

Александр Лукашенко заявив, що йому відомо про плани Литви ініціювати в МКС процес, аби притягнути його до відповідальності та "виключити з повістки".

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков опублікував статтю, в якій висловив готовність Мінська до консультацій з Литвою стосовно відновлення нормальної добросусідської взаємодії та контактів по лінії прикордонників.

Відповідь Вільнюса на такі заклики була невблаганною.

В МЗС Литви заявили, що умовами для нормалізації відносин є звільнення всіх політв’язнів, компенсація шкоди для всіх жителів Білорусі, які постраждали від репресій, а також судове переслідування винних у насильстві.

На даний момент складно спрогнозувати, чи розпочнеться розслідування і чи його результатів буде достатньо для видачі ордера на арешт білоруського диктатора.

Але, якщо і розпочнеться, то може тривати роками.

Зрозуміло, що в Мінську остерігаються потенційного розслідування та його наслідків, адже можлива видача ордера на арешт Лукашенка дуже сильно віддалить режим від можливості налагодження більш конструктивної взаємодії із західними країнами.

Йдеться насамперед про політичну та репутаційну шкоду.

На відміну від Путіна, Лукашенко – значно менш впливова та важлива для світового політикуму фігура, відтак початок процесу може стати справді серйозною перешкодою для західних столиць, аби відновити діалог з Мінськом.

Александру Лукашенку необхідно продемонструвати готовність піти на серйозніші поступки та надати західним візаві такі гарантії, які дозволять їм знову повірити тому, що лунає з вуст білоруських посадовців.

Докладніше – в матеріалі Павла Радя та Ярослава Чорногора Гаага для Лукашенка: що означає звинувачення білоруського диктатора у міжнародних злочинах.