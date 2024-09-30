Литва передала в Гаагу матеріали про злочини режиму Лукашенка

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, пов’язані зі вчиненням представниками режиму Александра Лукашенка транскордонних злочинів проти людяності щодо білорусів.

Про це повідомив Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі, створений Світланою Тихановською, пише "Європейська правда".

Литовська сторона дійшла до висновку, що є достатньо підстав вважати, що Лукашенко та його спільники скоюють злочини проти людства.

Оскільки відповідні злочини були скоєні як на території Білорусі, так і на території країн-учасниць Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд потенційно має юрисдикцію.

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"Литва стала першою країною, яка скористалася своїм правом за Римським статутом і звернулася до Міжнародного кримінального суду для розслідування злочинів проти людства, вчинених режимом у Білорусі. Ми вдячні уряду Литви за принципове рішення та дії", – заявила голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська.

"Створено історичний прецедент – вперше в історії Міжнародного кримінального суду держава-учасниця Римського статуту передала на розгляд Офісу прокурора ситуацію в державі, яка не є учасником цього статуту.

Крім того, вперше в центрі уваги МКС буде контекст масштабних міжнародних злочинів у Білорусі", – підкреслив заступник глави кабінету Павло Латушко, який у понеділок прибув до Гааги.

Міністерство юстиції Литви повідомило, що просить суд почати розслідування злочинів проти людяності, скоєних режимом Лукашенка – примусової депортації, переслідування осіб та іншої жорстокої поведінки, яка суперечить основним нормам міжнародного права.

Нагадаємо, ще торік Європарламент затвердив рішення із закликом до Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка за депортації українських дітей.

А прокуратура Литви почала розслідувати незаконне вивезення українських дітей до Білорусі.