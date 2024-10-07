За какие преступления Гаага может выдать ордер на Лукашенко

Последние три месяца оказались нетипичными для лукашенковской Беларуси – впервые с 2020 года режим демонстрировал готовность к более конструктивным действиям и посылал сигналы западным столицам о готовности начать политический торг.

Несмотря на это, реакция западных стран остается сдержанной, а некоторые игроки взяли курс на повышение ставок.

Прежде всего это касается Литвы, которая передала материалы в Международный уголовный суд относительно причастности белорусской властной верхушки к преступлениям против человечности, а также Польши, которая уже публично поддержала шаг Вильнюса.

О возможных последствиях этого прецедента – в статье Павла Радя и Ярослава Черногора из Совета внешней политики "Украинская призма" Гаага для Лукашенко: что означает обвинение белорусского диктатора в международных преступлениях. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Нынешнее обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) не означает, что состоялся автоматический старт процесса расследования.

Напомним, в течение прошлого года представитель по транзиту власти Объединенного переходного кабинета Павел Латушко и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в целом трижды передавали МУС доказательства причастности Лукашенко и приближенных к нему людей к незаконному вывозу детей с оккупированных украинских территорий.

Однако МУС так и не начал расследование.

Впрочем, нынешняя инициатива Литвы уже сейчас достигла определенного успеха – даже подготовка к подаче документов в Международный уголовный суд вызвала большое волнение среди белорусских чиновников.

Александр Лукашенко заявил, что ему известно о планах Литвы инициировать в МУС процесс, чтобы привлечь его к ответственности и "исключить из повестки".

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков опубликовал статью, в которой выразил готовность Минска к консультациям с Литвой по восстановлению нормального добрососедского взаимодействия и контактов по линии пограничников.

Ответ Вильнюса на такие призывы был неумолимым.

В МИД Литвы заявили, что условиями для нормализации отношений является освобождение всех политзаключенных, компенсация ущерба для всех жителей Беларуси, пострадавших от репрессий, а также судебное преследование виновных в насилии.

На данный момент сложно спрогнозировать, начнется ли расследование и будет ли его результатов достаточно для выдачи ордера на арест белорусского диктатора.

Но, если и начнется, то может длиться годами.

Понятно, что в Минске опасаются потенциального расследования и его последствий, ведь возможная выдача ордера на арест Лукашенко очень сильно отдалит режим от возможности налаживания более конструктивного взаимодействия с западными странами.

Речь идет прежде всего о политическом и репутационном ущербе.

В отличие от Путина, Лукашенко – значительно менее влиятельная и важная для мирового политикума фигура, поэтому начало процесса может стать действительно серьезным препятствием для западных столиц, чтобы восстановить диалог с Минском.

Александру Лукашенко необходимо продемонстрировать готовность пойти на более серьезные уступки и предоставить западным визави такие гарантии, которые позволят им снова поверить тому, что звучит из уст белорусских чиновников.

Подробнее – в материале Павла Радя и Ярослава Черногора Гаага для Лукашенко: что означает обвинение белорусского диктатора в международных преступлениях.