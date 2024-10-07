Україна та Словаччина підписали чотири документи за підсумками міжурядових консультацій

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина 7 жовтня підписали загалом чотири документи.

Як інформує пресслужба українського уряду, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії: посилення політичного діалогу, побудова добросусідських відносин і підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

Також у документі засвідчується прогрес у реалізації трьох ключових проєктів: реконструкція інтерконектора між країнами, пряме залізничне сполучення та модернізація прикордонної інфраструктури.

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Другим підписаним докуметом став протокол про реадмісію, яким вдосконалюється алгоритм повернення громадян Словаччини та України до держав походження.

Третій документ – меморандум про взаєморозуміння між міністерствами освіти України та Словаччини.

"Ідеться про дорожню карту співпраці. Вона передбачає підтримку українських студентів і вчителів у Словаччині, пряме співробітництво між закладами освіти, співробітництво у сфері інноваційної діяльності", – зазначив Денис Шмигаль.

Четвертим документом став меморандум про співпрацю між аграрними міністерствами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України після зустрічі заявив про плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.

Також Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині.

Крім того, стало відомо, що Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.