Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині

Українська компанія підписала угоду із європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо на Закарпатті у понеділок, передає "Європейська правда".

За його словами, нещодавно українська компанія підписала угоду з європейським партнером, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині, по збільшенню виробництва снарядів 155-мм калібру.

Шмигаль також заявив, що очікує нові оборонні контракти на рівні підприємств.

Реклама:

"Окремо розраховуємо на започаткування спільного виробництва інженерної техніки з локалізацією в Україні, зокрема мова йде про розмінувальні машини BOZENA 5", – проінформував він.

Також прем’єр подякував Словаччині за готовність надати наявну інженерну техніку та техніку для розмінування Україні.

Як відомо, BOZENA-5 – це гусенична дистанційно керована машина для ліквідації мін з передавальним пристроєм на відстань до 2000 метрів.

Вона здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної чи натяжної дії, а також протитанкових мін з зарядом до дев'яти кілограмів тринітротолуолу.

Зауважимо, що 7 жовтня очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, де міністри приділили окрему увагу питанням допомоги у сфері гуманітарного розмінування та участі Словаччини у тематичних конференціях та коаліціях.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що Європейський Союз підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона.

А нещодавно посол України у Чехії Василь Зварич розповів, що Україна вже отримала понад третину з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року.