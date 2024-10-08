У парламенті Естонії пропонують визнати геноцидом депортацію кримських татар

В Естонії голова комісії Рійгікогу (парламенту) у закордонних справах Марко Міхкельсон від імені 54 депутатів у вівторок передав на розгляд парламенту проєкт заяви, присвячений 80-й річниці масової депортації кримських татар, покликаний визнати її актом геноциду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У проєкті жорстко засуджуються "винищення кримських татар та їхня масова депортація з рідного півострова Криму на територію Центральної Азії, яка була спланована та здійснена тоталітарним радянським режимом у березні 1944 року".

У проєкті заяви підкреслюється, що РФ продовжує вести в окупованому 2014 року Криму щодо кримських татар політику геноциду.

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Парламенту пропонують засудити продовження ведення щодо кримських татар політики геноциду, яка здійснюється за допомогою системних затримань, тортур, викрадення людей і заборони на вивчення і використання рідної мови.

У документі депутати також вимагають беззастережного відновлення державного суверенітету України на території, яку Російська Федерація окупувала під час розпочатої 2014 року збройної агресії.

Дату розгляду заяви в залі засідань Рійгікогу і голосування за неї поки не призначено.

Нагадаємо, у липні польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, коли їх депортувала з Криму радянська влада.

У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.