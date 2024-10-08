В парламенте Эстонии предлагают признать геноцидом депортацию крымских татар

В Эстонии председатель комиссии Рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсон от имени 54 депутатов во вторник передал в производство парламента проект заявления, посвященный 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, призванный признать ее актом геноцида.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В проекте жестко осуждаются "истребление крымских татар и их массовая депортация с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года".

В проекте заявления подчеркивается, что РФ продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида.

Реклама:

Парламенту предлагают осудить продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка.

В документе депутаты также требуют безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала во время начатой в 2014 году вооруженной агрессии.

Дата рассмотрения заявления в зале заседаний Рийгикогу и голосования за него пока не назначена.

Напомним, в июле польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.