Як "друзі Путіна" йдуть до влади на сході Німеччини

Вересневі вибори у двох землях Східної Німеччини – Тюрингії та Саксонії – принесли очікувану сенсацію.

Уперше в сучасній німецькій історії переможцями земельних виборів стала ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), ідеологію яких вважають такою, що межує з неонацизмом.

Це змусило решту німецьких партій об’єднатися, щоб не допустити "Альтернативу" до формування земельного уряду. Тож ультраправі напевно лишаться без виконавчих важелів.

Утім, викликів від того не поменшало, бо коаліції ймовірно доведеться формувати з іншою прокремлівською партією.

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Про складну політичну ситуацію в декількох східних землях Німеччини після місцевих виборів і ймовірні наслідки для України, читайте в статті засновника Інституту глобальної трансформації Віктора Березенка Німеччина звикає до нових друзів Путіна. Чому проросійську Сару Вагенкнехт беруть до коаліції. Далі – стислий її виклад.

За створення коаліцій у Тюрингії і Саксонії взявся правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС), який посів перше і друге місце у зазначених землях.

Правоцентристи опинилися перед непростим вибором: без участі прокремлівських партій зібрати більшість виявилося у принципі неможливо.

З огляду на те, що ключові партії визнали союз з "АдН" неможливим навіть на рівні регіонів, в полі зору залишився ультралівий відкрито прокремлівський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ).

І у Тюрингії, і у Саксонії Християнсько-демократичному союзу довелося розпочати переговори з фракціями АСВ та шольцівської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), прагнучи обмежити вплив крайніх правих. Створення земельних урядів від цих трьох партій видається можливим варіантом. Сара Вагенкнехт також висловила підтримку об’єднанню у такому форматі.

Втім, чіткої домовленості у жодній із земель наразі немає: переговори тривають.

Здавалося б, "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт мають бути ідеологічно протилежними політичними силами. Перші є ультранаціоналістичними, тобто належать до крайнього правого флангу, другі – крайні ліві. Одна з головних відмінностей – "АдН", на відміну від ультралівих, вже має репутацію "занадто радикальної" та токсичної партії.

Проте між ними є багато спільного.

Серед іншого, обидві партії пропонують залишити Україну без військової підтримки з боку Німеччини. "АдН" стверджує, мовляв, допомога ЗСУ лише розпалює конфлікт і навіть підкреслено вважає Україну "легітимною" зоною російських інтересів. АСВ робить подібні заяви, закликаючи до мирних переговорів через зменшення постачання зброї. А ще Сара Вагенкнехт виступає проти розміщення ракет США на німецькій території.

Це, до слова, ускладнює переговори про уряд східних земель – не виключено, що АСВ вимагатиме прописати у коаліційному договорі ці тези як принципові для партії. Але навіть якщо земельний актив ХДС і СДПН, не виключено, буде готовий на певні поступки – то на загальнонімецькому рівні це буде здатне призвести до скандалу, адже у Бундестазі обидві традиційні партії підтримують Україну.

Наразі зарано говорити, чи створить пошук коаліції у Тюрингії та Саксонії скандал на загальнонаціональному рівні через питання допомоги Україні.

Та наслідки цієї коаліціади стануть гостро відчутними для України, чия доля залежить від допомоги союзників, особливо Німеччини.

Чому схід Німеччини стає оплотом радикалів?

У Східній Німеччині велика частка громадян відчуває економічну незадоволеність. Ця частина Німеччини колись перебувала під протекторатом СРСР, і економічний розвиток там досі нижчий, ніж у західній частині країни, а їхні мешканці почуваються "другим сортом" порівняно із західними німцями.

По суті, "АдН" та АСВ стали своєрідними східнонімецькими партіями протесту проти багатої західної Німеччини.

Докладніше – в матеріалі Віктора Березенка Німеччина звикає до нових друзів Путіна. Чому проросійську Сару Вагенкнехт беруть до коаліції.