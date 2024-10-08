Как "друзья Путина" идут к власти на востоке Германии

Сентябрьские выборы в двух землях Восточной Германии – Тюрингии и Саксонии – принесли ожидаемую сенсацию.

Впервые в современной немецкой истории победителями земельных выборов стала ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), идеологию которых считают граничащей с неонацизмом.

Это заставило остальные немецкие партии объединиться, чтобы не допустить "Альтернативу" к формированию земельного правительства. Поэтому ультраправые наверняка останутся без исполнительных рычагов.

Впрочем, вызовов от этого не стало меньше, потому что коалицию, вероятно, придется формировать с другой прокремлевской партией.

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О сложной политической ситуации в нескольких восточных землях Германии после местных выборов и вероятных последствиях для Украины, читайте в статье основателя Института глобальной трансформации Виктора Березенко Германия привыкает к новым друзьям Путина. Почему пророссийскую Сару Вагенкнехт берут в коалицию. Далее – краткое ее изложение.

За создание коалиций в Тюрингии и Саксонии взялся правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), занявший первое и второе место в указанных землях.

Правоцентристы оказались перед непростым выбором: без участия прокремлевских партий собрать большинство оказалось в принципе невозможно.

Учитывая, что ключевые партии признали союз с "АдГ" невозможным даже на уровне регионов, в поле зрения остался ультралевый открыто прокремлевский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ).

И в Тюрингии, и в Саксонии Христианско-демократическому союзу пришлось начать переговоры с фракциями АСВ и шольцевской Социал-демократической партии Германии (СДПГ), стремясь ограничить влияние крайне правых. Создание земельных правительств от этих трех партий представляется возможным вариантом. Сара Вагенкнехт также выразила поддержку объединению в таком формате.

Впрочем, четкой договоренности ни в одной из земель пока нет: переговоры продолжаются.

Казалось бы, "Альтернатива для Германии" и Альянс Сары Вагенкнехт должны быть идеологически противоположными политическими силами. Первые являются ультранационалистическими, то есть принадлежат к крайнему правому флангу, вторые – крайне левые. Одно из главных отличий – "АдГ", в отличие от ультралевых, уже имеет репутацию "слишком радикальной" и токсичной партии.

Однако между ними есть много общего.

Среди прочего, обе партии предлагают оставить Украину без военной поддержки со стороны Германии. "АдН" утверждает, мол, помощь ВСУ только разжигает конфликт и даже подчеркнуто считает Украину „легитимной" зоной российских интересов. АСВ делает подобные заявления, призывая к мирным переговорам из-за уменьшения поставок оружия. А еще Сара Вагенкнехт выступает против размещения ракет США на немецкой территории.

Это, к слову, усложняет переговоры о правительстве восточных земель – не исключено, что АСВ потребует прописать в коалиционном договоре эти тезисы как принципиальные для партии. Но даже если земельный актив ХДС и СДПГ, не исключено, будет готов на определенные уступки – то на общегерманском уровне это будет способно привести к скандалу, ведь в Бундестаге обе традиционные партии поддерживают Украину.

Пока рано говорить, создаст ли поиск коалиции в Тюрингии и Саксонии скандал на общенациональном уровне из-за вопроса помощи Украине.

Но последствия этой коалициады станут остро ощутимыми для Украины, чья судьба зависит от помощи союзников, особенно Германии.

Почему восток Германии становится оплотом радикалов?

В Восточной Германии большая часть граждан испытывает экономическую неудовлетворенность. Эта часть Германии когда-то находилась под протекторатом СССР, и экономическое развитие там до сих пор ниже, чем в западной части страны, а их жители чувствуют себя "вторым сортом" по сравнению с западными немцами.

По сути, "АдГ" и АСВ стали своеобразными восточногерманскими партиями протеста против богатой западной Германии.

Подробнее – в материале Виктора Березенко Германия привыкает к новым друзьям Путина. Почему пророссийскую Сару Вагенкнехт берут в коалицию.