Редактор WP розповів, як Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні тести на COVID

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у 2020 році під час пандемії коронавірусу таємно надсилав очільнику Кремля Владіміру Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна", передає "Європейська правда".

Як сказано у книзі заступника редактора WP, Путін нібито застерігав Трампа від розголошення, що президент США відправив "дефіцитні" тести до Москви.

Також Путін нібито сказав, що не хоче, аби Трамп комусь розповідав про тести. Він нібито стверджував, що люди "розсердяться" не на нього, а на Трампа.

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У публікації WP також йдеться, що Вудворд, який веде хроніку "успіхів і невдач президентів США протягом 50 років", зробив висновок, що Трамп не придатний для роботи на посаді президента.

Також він вважає, що Байден і його команда, попри помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство".

Газета додала, що речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Нагадаємо, Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте, він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

Також нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.

Водночас вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.