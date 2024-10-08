Редактор WP рассказал, как Трамп тайно посылал Путину дефицитные тесты на COVID

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 2020 году во время пандемии коронавируса тайно посылал главе Кремля Владимиру Путину "дефицитные" тесты на COVID-19 для личного использования.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война", передает "Европейская правда".

Как сказано в книге заместителя редактора WP, Путин якобы предостерегал Трампа от разглашения, что президент США отправил "дефицитные" тесты в Москву.

Также Путин якобы сказал, что не хочет, чтобы Трамп кому-то рассказывал о тестах. Он якобы утверждал, что люди "рассердятся" не на него, а на Трампа.

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В публикации WP также говорится, что Вудворд, который ведет хронику "успехов и неудач президентов США в течение 50 лет", сделал вывод, что Трамп не пригоден для работы на посту президента.

Также он считает, что Байден и его команда, несмотря на ошибки, демонстрировали "устойчивое и целенаправленное лидерство".

Газета добавила, что представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "или должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, или использоваться как туалетная бумага".

Напомним, Трамп после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки демократов в Конгрессе объявить ему импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Однако, он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

Также недавно представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

В то же время они имеют разные предпочтения относительно победителя в американских выборах: РФ заинтересована в победе Трампа, Иран – в Харрис.