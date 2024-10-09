Як Захід може збільшити фінансування України за рахунок ресурсів РФ

Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін каже, що український оборонно-промисловий комплекс має потенціал для виробництва на $20 млрд, але торік випустив продукції на суму $3 млрд.

Спроможність щодо виробництва зброї значно перевищує фінансові спроможності українського бюджету.

У зв'язку з чим уже вдалося переконати деяких партнерів закуповувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Та перш за все, необхідно змусити заплатити Росію.

Данія разом з ЄС є першопрохідцями і на цьому шляху.

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Про те, де є невикористані резерви та як їх можливо задіяти для завантаження українського ОПК, читайте в статті співзасновниці Міжнародного центру української перемоги Олени Галушки Мільярди Кремля на оборону України. Три шляхи змусити Росію заплатити ще під час війни. Далі – стислий її виклад.

Одним з найчастіше обговорюваних варіантів, як змусити Росію заплатити за агресію, є передача Україні заморожених активів російського Центробанку. Ці кошти в сумі близько $300 млрд були заморожені в країнах G7 та ЄС в перші дні повномасштабного вторгнення.

Але поки що Захід наважився тільки змусити ці російські гроші працювати на підтримку України. Перші 1,5 млрд євро із доходів на заморожені активи, згенерованих в 2024 році, спрямовано на допомогу Україні через Ukraine Facility та Європейський фонд миру. Саме із цієї суми 400 млн євро пішли на закупівлю українських гаубиць за данською схемою.

Крім цього, країни G7 політично погодили, а наразі опрацьовують механізми видачі Україні кредитів сумарно на $50 млрд, із розрахунку на те, що у майбутньому цей кредит буде погашатися доходами на заморожені російські активи. Та остаточного рішення немає – ані про умови кредитів, ані про те, хто надаватиме нам такі кредити.

До того ж важливо розробити запобіжники, якщо щось у цій схемі піде не так.

Також важливо, щоб за ці кошти ми купували саме українську зброю.

Раніше Зеленський заявляв, що частина кредитних коштів, обіцяних Єврокомісією у рамках цієї схеми, буде витрачена на зброю українського виробництва, у тому числі далекобійні дрони і ракети.

Та всіх цих кроки партнерів абсолютно недостатньо, щоби переламати хід війни.

Це – кошти для виживання. Натомість важливо продовжувати працювати над повною конфіскацією усіх $300 млрд активів російського Центробанку, щоб забезпечити українську перемогу та відшкодування збитків від агресії.

Західні партнери вбачають юридичні, фінансові і політичні ризики в конфіскації активів Центробанку РФ. Більш того, вони не впевнені в спроможності України управляти такими великими коштами у разі повної конфіскації.

Враховуючи страхи партнерів та прогалини в чинних механізмах надання фінансової підтримки Україні, ми пропонуємо створити окремий банк розвитку.

Запропонована робоча назва – Український банк реституції та реконструкції. До речі, свого часу для відбудови повоєнної Німеччини був створений банк розвитку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Що слід врахувати? Прозорість і підзвітність.

Арештовані російські кошти – не єдиний спосіб змусити росіян заплатити.

Прибутки від продажу Росією нафти і газу, як і прибутки від торгівлі із Заходом загалом, також можуть наповнювати фонд підтримки України, одночасно позбавляючи ресурсів російську воєнну машину.

Наприклад, через впровадження так званого "воєнного податку" на газ з Росії.

Раніше європейці уже накладали схожі мита на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі, тому досвід та механізм для цього є, а цей воєнний податок може бути розширено і на інші товари, які західні споживачі досі купують у РФ.

Докладніше – в матеріалі Олени Галушки Мільярди Кремля на оборону України. Три шляхи змусити Росію заплатити ще під час війни.