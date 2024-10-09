Как Запад может увеличить финансирование Украины за счет ресурсов РФ

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин говорит, что украинский оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал для производства на $20 млрд, но в прошлом году выпустил продукции на сумму $3 млрд.

Способность по производству оружия значительно превышает финансовые возможности украинского бюджета.

В связи с чем уже удалось убедить некоторых партнеров закупать оружие для ВСУ у украинских производителей. Но прежде всего, необходимо заставить заплатить Россию.

Дания вместе с ЕС является первопроходцами и на этом пути.

Реклама:

О том, где есть неиспользованные резервы и как их можно задействовать для загрузки украинского ОПК, читайте в статье соучредителя Международного центра украинской победы Елены Галушки Миллиарды Кремля на оборону Украины. Три пути заставить Россию заплатить еще во время войны. Далее – краткое ее изложение.

Одним из наиболее часто обсуждаемых вариантов, как заставить Россию заплатить за агрессию, является передача Украине замороженных активов российского Центробанка. Эти средства в сумме около $300 млрд были заморожены в странах G7 и ЕС в первые дни полномасштабного вторжения.

Но пока Запад осмелился только заставить эти российские деньги работать в поддержку Украины. Первые 1,5 млрд евро из доходов на замороженные активы, сгенерированных в 2024 году, направлено на помощь Украине через Ukraine Facility и Европейский фонд мира. Именно из этой суммы 400 млн евро пошли на закупку украинских гаубиц по датской схеме.

Кроме этого, страны G7 политически согласовали, а сейчас прорабатывают механизмы выдачи Украине кредитов суммарно на $50 млрд, в расчете на то, что в будущем этот кредит будет погашаться доходами на замороженные российские активы. Но окончательного решения нет – ни об условиях кредитов, ни о том, кто будет предоставлять нам такие кредиты.

К тому же важно разработать предохранители, если что-то в этой схеме пойдет не так.

Также важно, чтобы за эти средства мы покупали именно украинское оружие.

Ранее Зеленский заявлял, что часть кредитных средств, обещанных Еврокомиссией в рамках этой схемы, будет потрачена на оружие украинского производства, в том числе дальнобойные дроны и ракеты.

Но всех этих шагов партнеров совершенно недостаточно, чтобы переломить ход войны.

Это – средства для выживания. Зато важно продолжать работать над полной конфискацией всех $300 млрд активов российского Центробанка, чтобы обеспечить украинскую победу и возмещение убытков от агрессии.

Западные партнеры видят юридические, финансовые и политические риски в конфискации активов Центробанка РФ. Более того, они не уверены в способности Украины управлять такими большими средствами в случае полной конфискации.

Учитывая страхи партнеров и пробелы в действующих механизмах предоставления финансовой поддержки Украине, мы предлагаем создать отдельный банк развития.

Предложенное рабочее название – Украинский банк реституции и реконструкции. Кстати, в свое время для восстановления послевоенной Германии был создан банк развития KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Что следует учесть? Прозрачность и подотчетность.

Арестованные российские средства – не единственный способ заставить россиян заплатить.

Прибыли от продажи Россией нефти и газа, как и доходы от торговли с Западом в целом, также могут наполнять фонд поддержки Украины, одновременно лишая ресурсов российскую военную машину.

Например, через внедрение так называемого "военного налога" на газ из России.

Ранее европейцы уже накладывали похожие пошлины на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, поэтому опыт и механизм для этого есть, а этот военный налог может быть расширен и на другие товары, которые западные потребители до сих пор покупают в РФ.

Подробнее – в материале Елены Галушки Миллиарды Кремля на оборону Украины. Три пути заставить Россию заплатить еще во время войны.