Президентка Єврокомісії дорікнула Орбану за симпатії до Путіна на тлі звірств РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну пріоритетом ЄС, в той час як угорський прем’єр Віктор Орбан практично не згадував Україну у виступі щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн, яка виступала у Європарламенті одразу після Орбана, присвятила початок свого виступу Україні, на відміну від угорського прем’єра, який згадав про війну в Україні лише побіжно серед інших "криз".

Президентка Єврокомісії заявила, що Росія намагається зробити найближчу зиму найтяжчою за три роки війни.

Реклама:

"Протягом літа сотні ракет впали дощем на українські об’єкти енергетичної інфраструктури, нескінченна кількість українців була вбита або поранена, родини розділені, міста – зруйновані", – перерахувала вона.

За її словами, весь світ на власні очі бачив звірства російської війни.

"Але досі знаходяться ті, хто звинувачує в цій війні не того, хто чинить вторгнення, а того, хто зазнає вторгнення, не жагу Путіна до влади, а спрагу України до свободи", – сказала фон дер Ляєн, прямо дивлячись на Орбана.

"Я б запитала їх, чи стали б вони звинувачувати угорців за радянське вторгнення 1956 року? Чи стали б вони звинувачувати чехів і словаків у 1968 році? Чи звинувачували б литовців за розвал Радянського Cоюзу у 1991-му?", – сказала глава ЄК.

За її словами, європейці можуть мати різні мови, але немає жодної мови, в якій мир означав би капітуляцію, а суверенітет був би синонімом окупації.

Вона порівняла українців, які опираються російському вторгненню, з мешканцями Центральної Європи, які чинили спротив радянському впливу.

"Є лише один спосіб досягти миру – продовжувати надавати Україні політичну, фінансову і військову підтримку", – сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав розширення ЄС серед пріоритетів угорського головування у Раді Євросоюзу, однак жодним словом не згадав про Україну у цьому контексті.

30 вересня Орбан розповів проросійському журналісту, головному редактору та видавцеві сайту Die Weltwoche, що має намір організувати "мирний саміт" між Україною та Росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.

Читайте також: Ізоляція Орбана. Чому спроби угорського лідера отримати вплив у ЄС так і не дали йому переваг.