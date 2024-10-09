Президент Еврокомиссии упрекнула Орбана за симпатии к Путину на фоне зверств РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину приоритетом ЕС, в то время как венгерский премьер Виктор Орбан практически не упоминал Украину в выступлении о приоритетах председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен, которая выступала в Европарламенте сразу после Орбана, посвятила начало своего выступления Украине, в отличие от венгерского премьера, который упомянул о войне в Украине лишь вскользь в числе других "кризисов".

Президент Еврокомиссии заявила, что Россия пытается сделать ближайшую зиму самой тяжелой за три года войны.

Реклама:

"В течение лета сотни ракет упали на украинские объекты энергетической инфраструктуры, бесконечное количество украинцев было убито или ранено, семьи разделены, города – разрушены", – перечислила она.

По ее словам, весь мир собственными глазами видел зверства российской войны.

"Но до сих пор находятся те, кто обвиняет в этой войне не того, кто совершает вторжение, а того, кто подвергается вторжению, не жажду Путина к власти, а жажду Украины к свободе", – сказала фон дер Ляйен, прямо глядя на Орбана.

"Я бы спросила их, стали ли бы они обвинять венгров за советское вторжение 1956 года? Стали бы они обвинять чехов и словаков в 1968 году? Обвиняли бы литовцев за развал Советского Cоюза в 1991-м?", – сказала она.

По ее словам, европейцы могут иметь разные языки, но нет ни одного языка, в котором мир означал бы капитуляцию, а суверенитет был бы синонимом оккупации.

Она сравнила украинцев, которые сопротивляются российскому вторжению, с жителями Центральной Европы, сопротивлявшимся советскому влиянию.

"Есть только один способ достичь мира – продолжать оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал расширение ЕС в числе приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.

30 сентября Орбан рассказал пророссийскому журналисту, главному редактору и издателю сайта Die Weltwoche, что намерен организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией на основе так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии.

Читайте также: Изоляция Орбана. Почему попытки венгерского лидера получить влияние в ЕС так и не дали ему преимуществ.