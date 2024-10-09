Президент Еврокомиссии упрекнула Орбана за симпатии к Путину на фоне зверств РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину приоритетом ЕС, в то время как венгерский премьер Виктор Орбан практически не упоминал Украину в выступлении о приоритетах председательства Венгрии в Совете Евросоюза.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Фон дер Ляйен, которая выступала в Европарламенте сразу после Орбана, посвятила начало своего выступления Украине, в отличие от венгерского премьера, который упомянул о войне в Украине лишь вскользь в числе других "кризисов".
Президент Еврокомиссии заявила, что Россия пытается сделать ближайшую зиму самой тяжелой за три года войны.
"В течение лета сотни ракет упали на украинские объекты энергетической инфраструктуры, бесконечное количество украинцев было убито или ранено, семьи разделены, города – разрушены", – перечислила она.
По ее словам, весь мир собственными глазами видел зверства российской войны.
"Но до сих пор находятся те, кто обвиняет в этой войне не того, кто совершает вторжение, а того, кто подвергается вторжению, не жажду Путина к власти, а жажду Украины к свободе", – сказала фон дер Ляйен, прямо глядя на Орбана.
"Я бы спросила их, стали ли бы они обвинять венгров за советское вторжение 1956 года? Стали бы они обвинять чехов и словаков в 1968 году? Обвиняли бы литовцев за развал Советского Cоюза в 1991-м?", – сказала она.
По ее словам, европейцы могут иметь разные языки, но нет ни одного языка, в котором мир означал бы капитуляцию, а суверенитет был бы синонимом оккупации.
Она сравнила украинцев, которые сопротивляются российскому вторжению, с жителями Центральной Европы, сопротивлявшимся советскому влиянию.
"Есть только один способ достичь мира – продолжать оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку", – сказала фон дер Ляйен.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан назвал расширение ЕС в числе приоритетов венгерского председательства в Совете Евросоюза, однако ни словом не упомянул об Украине в этом контексте.
30 сентября Орбан рассказал пророссийскому журналисту, главному редактору и издателю сайта Die Weltwoche, что намерен организовать "мирный саммит" между Украиной и Россией на основе так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии.
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