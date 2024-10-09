Верховний суд Словаччини не побачив ознак тероризму в замаху на прем’єра Фіцо

Судді Верховного суду Словаччини вважають, що немає достатніх доказів говорити про тероризм у контексті чоловіка, який у травні цього року стріляв у прем’єра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality, яке ознайомилося з позицією суддів, висловленою минулого місяця.

У вересні, коли Верховний суд ухвалював рішення стосовно перебування під вартою нападника на Роберта Фіцо, обвинуваченого Юрая Цинтули, він прийшов до революційного висновку.

На думку судової колегії з трьох осіб, хоча чоловік повинен перебувати під вартою, суд не вважає правомірною зміну кваліфікації злочину на "тероризм".

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Судді Патрік Прибельський, Еміль Клеманич і Маріан Мачура переконані, що про тероризм можна говорити, якщо докази свідчать про те, що "злочинець вчинив свій акт з наміром змусити уряд держави діяти, не діяти або терпіти щось".

У своєму рішенні вони буквально заявили, що "такі докази ще не були зібрані в необхідному обсязі в рамках цього провадження". Простими словами це означає, що, на думку суду, ні слідчі підрозділи, ні прокуратура поки що не змогли знайти настільки переконливих доказів, щоб напад в Гандлові 15 травня цього року можна було без сумніву назвати тероризмом.

Спочатку поліція розслідувала справу як замах на умисне вбивство, але менш ніж через два місяці після стрілянини перекваліфікувала її на терористичний акт.

На думку суддів Верховного суду, неможливо з'ясувати, на підставі яких фактів відбулася ця зміна. У постанові вони написали, що єдиною "аргументацією" для такої процедури була вказівка прокурора Генеральної прокуратури.

Наприкінці серпня цього року, коментуючи клопотання про звільнення Цинтули з-під варти, вона стверджувала, що він писав листи дружині з-під варти і заявляв у них, що напав на прем'єр-міністра через незгоду із загальною політикою уряду "з метою припинення його діяльності, тим самим зупинивши роботу уряду, виводячи його з ладу".

Втім, це не дослівні цитати з листів обвинуваченого, а перефразування його слів прокурором. Однак, вивчивши матеріали справи, Верховний суд прийшов до висновку, що "на цей момент звинувачення, викладені прокурором, не випливають з матеріалів кримінальної справи".

Однак навіть останній висновок суду не означає, що поліція і прокуратура не можуть продовжувати шукати докази, які б однозначно підтверджували їхні висновки про вчинення теракту обвинуваченим.

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

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