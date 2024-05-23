Нападник на Фіцо пояснив свій вчинок: хотів змінити політику Словаччини щодо України

Юрай Цинтула, який, як стверджується, минулого тижня вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив на допиті, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою стрілець незгодний.

Про це йдеться в постанові про досудове ув'язнення Цинтули, яку опублікувало словацьке видання Pravda, передає "Європейська правда".

Згідно з судовим документом, Цинтула стверджував, що відчуває себе "безсилим і розчарованим станом суспільства" після рішень уряду Фіцо і "не згоден з політикою нинішнього уряду" – зокрема скасування Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ.

Він сказав, що прагне відновити "надання військової допомоги Україні" з боку Словаччини і "вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу", тому "вирішив діяти".

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Один зі свідків, який цитується в судовому документі, стверджував, що чув, як Цинтула говорив "ворожі і злісні речі" про Роберта Фіцо, і що "його турбувало те, як (словацький прем'єр. – Ред.) поводиться стосовно Росії та Угорщини, що він має з ними добрі відносини".

Нападник на словацького прем'єра, згідно з матеріалами суду, діяв сам. Напад на Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

Минулої середи в прем'єр-міністра Фіцо кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Цинтула після закінчення засідання уряду в місті Гандлова. Фіцо залишається у свідомості і може спілкуватися, його стан покращується, заявили раніше в лікарні.

Суддя залишив Цинтулу під вартою, постановивши, що існує ризик того, що він знову спробує напасти на Фіцо. У разі визнання його винним йому загрожує покарання від 25 років до довічного ув'язнення.

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