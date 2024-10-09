Ексканцлерка Меркель невдовзі презентує свої мемуари

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель завершила роботу над своїми мемуарами, книга вийде у листопаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

70-річна Ангела Меркель повідомила, що фіналізувала роботу над своїми спогадами про політичну кар’єру. Разом з Меркель над мемуарами працювала також її багаторічна секретарка Беате Бауманн.

Книга на близько 700 сторінок вийде під заголовком "Свобода. Мемуари за 1954-2021 роки" у видавництві Kiepenheuer & Witsch і стане доступною громадськості після офіційної презентації у Берліні 26 листопада.

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Презентація буде великою публічною подією та пройде у Deutsches Theater. Продаж квитків на неї відкриють з ранку 10 жовтня.

Згодом мемуари Меркель будуть доступні у продажу в понад 30 країн світу.

Нагадаємо, Ангела Меркель вперше стала депутаткою Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року була лідеркою правоконсервативної партії "Християнсько-демократичний союз". Шістнадцять років, аж до виборів 2021 року, вона була незмінною канцлеркою Німеччини, та за власним вибором вирішила більше не балотуватися.

За перебування на посаді Ангела Меркель вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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