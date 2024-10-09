Экс-канцлер Меркель вскоре представит свои мемуары

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель завершила работу над своими мемуарами, книга выйдет в ноябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

70-летняя Ангела Меркель сообщила, что финализировала работу над своими воспоминаниями о политической карьере. Вместе с Меркель над мемуарами работала также ее многолетняя секретарша Беате Бауманн.

Книга на около 700 страниц выйдет под заголовком "Свобода. Мемуары за 1954-2021 годы" в издательстве Kiepenheuer & Witsch и станет доступной общественности после официальной презентации в Берлине 26 ноября.

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Презентация будет большим публичным событием и пройдет в Deutsches Theater. Продажа билетов на нее откроют с утра 10 октября.

Впоследствии мемуары Меркель будут доступны в продаже в более чем 30 странах мира.

Напомним, Ангела Меркель впервые стала депутатом Бундестага в 1990 году, а с 2000 до 2018 года была лидером правоконсервативной партии "Христианско-демократический союз". Шестнадцать лет, вплоть до выборов 2021 года, она была бессменным канцлером Германии, и по собственному выбору решила больше не баллотироваться.

За время пребывания на посту Ангела Меркель считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за политику умиротворения России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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