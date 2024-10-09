У Зеленського розкрили деталі угоди, підписаної з Хорватією

Офіс президента України опублікував текст угоди, підписаної у Хорватії прем’єром країни Андреєм Пленковичем та Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ має назву "Угода про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Хорватія". Його структура схожа на ту, яку мали безпекові угоди України ("угоди про співробітництво у сфері безпеки") з низкою партнерів. Спільним є також термін дії угоди – 10 років з дати підписання.

У тексті зазначено, що Хорватія і надалі продовжить надавати Україні довгострокову політичну, безпекову та фінансову підтримку, а Україна обіцяє продовжувати реформи та забезпечувати верховенство права.

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Угода передбачає обмін розвідданими з питань, що становлять взаємний інтерес, заохочення співпраці оборонно-промислових комплексів України та Хорватії з перспективами спільного виробництва, співпрацю у сфері цифрової стійкості та кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню.

За потреби та за взаємною згодою Україна і Хорватія проводитимуть Стратегічний діалог з питань політики у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

Хорватія висловлює підтримку вступу України до НАТО і ЄС та обіцяє підтримувати Україну в межах ЄС, співпрацюючи з ЄС та державами-членами для допомоги Україні в її реформах та на шляху до вступу.

Окремий блок стосується підтримки в гуманітарному розмінуванні. На цей напрям Хорватія вже виділила понад 10 млн євро та продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями. Ідеться також про сфери протимінної діяльності, підтримки ветеранів та переслідування за тяжкі злочини, різну допомогу гуманітарного та соціально-гуманітарного характеру – у тому числі продовження проєктів реабілітації для постраждалих від війни.

Крім того, Хорватія сприятиме санкційному тиску на Росію, притягненню РФ до відповідальності та стягненню з неї компенсацій за збитки, завдані агресією. Окремі пункти стосуються також підтримки "формули миру" та роботи над поверненням в Україну дітей, вивезених окупаційною владою вглиб окупованих територій та у Росію.

Нагадаємо, угоду підписали під час візиту Володимира Зеленського до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.