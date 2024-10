Президент Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх зустрічей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Зокрема він анонсував свою зустріч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

I have arrived in Croatia to meet with Prime Minister @AndrejPlenkovic and representatives of other countries in the region, and to participate in the third Ukraine–South East Europe Summit.



With Prime Minister Plenković, we will discuss further defense cooperation,… pic.twitter.com/OXMWpl38md

