У Зеленского раскрыли детали соглашения, подписанного с Хорватией

Офис президента Украины опубликовал текст соглашения, подписанного в Хорватии премьером страны Андреем Пленковичем и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Документ называется "Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Хорватия". Его структура похожа на ту, которую имели соглашения по безопасности Украины ("соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности") с рядом партнеров. Общим является также срок действия соглашения – 10 лет с даты подписания.

В тексте указано, что Хорватия и в дальнейшем продолжит предоставлять Украине долгосрочную политическую, безопасностную и финансовую поддержку, а Украина обещает продолжать реформы и обеспечивать верховенство права.

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Соглашение предусматривает обмен разведданными по вопросам, представляющим взаимный интерес, поощрение сотрудничества оборонно-промышленных комплексов Украины и Хорватии с перспективами совместного производства, сотрудничество в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности, противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

При необходимости и по взаимному согласию Украина и Хорватия будут проводить Стратегический диалог по вопросам политики в сфере обороны и безопасности на уровне руководящих должностных лиц.

Хорватия выражает поддержку вступлению Украины в НАТО и ЕС и обещает поддерживать Украину в рамках ЕС, сотрудничая с ЕС и государствами-членами для помощи Украине в ее реформах и на пути к вступлению.

Отдельный блок касается поддержки в гуманитарном разминировании. На это направление Хорватия уже выделила более 10 млн евро и продолжит предоставлять оборудование и делиться знаниями. Речь идет также о сферах противоминной деятельности, поддержки ветеранов и преследования за тяжкие преступления, различной помощи гуманитарного и социально-гуманитарного характера – в том числе продолжение проектов реабилитации для пострадавших от войны.

Кроме того, Хорватия будет способствовать санкционному давлению на Россию, привлечению РФ к ответственности и взысканию с нее компенсаций за ущерб, нанесенный агрессией. Отдельные пункты касаются также поддержки "формулы мира" и работы над возвращением в Украину детей, вывезенных оккупационными властями вглубь оккупированных территорий и в Россию.

Напомним, соглашение подписали во время визита Владимира Зеленского в Хорватию для участия в третьем саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и двусторонних встреч.