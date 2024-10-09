Зеленський пояснив, чому для реалізації "плану перемоги" не важлива думка Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що думка Кремля не грає особливої ролі для втілення у життя його "плану перемоги", а ключовою буде роль найвпливовіших партнерів України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на спільному з Андреєм Пленковичем брифінгу після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" і двосторонніх перемовин.

Зеленського запитали про те, як змусити правителя Росії пристати на той план, за яким пропонує діяти Україна.

"Це майже ніяк від нього не залежить", – відповів Зеленський.

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"План перемоги – це посилення України, як геополітично, так і посилення на полі бою, які повністю залежать від політичної волі наших партнерів. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до "саміту миру". Бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Тож не важливо, погодиться Путін чи не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну", – пояснив президент.

Він висловив, що Сполучені Штати та інші найвпливовіші партнери України почують цей заклик.

Перед тим Зеленський пояснив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги" як той крок, що дозволить забезпечити геополітичну визначеність у Європі.

Також президент заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах, і для цього потрібні "сміливі рішення" найвпливовіших союзників України.

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