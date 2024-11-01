Чехія почала імпортувати газ з Алжиру

Провідна чеська енергетична компанія ČEZ уклала контракт на імпорт газу з Алжиру після двох років переговорів, і блакитне паливо почало надходити в жовтні.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, новий маршрут, що проходить через Туніс та Італію, забезпечить газом близько 100 тисяч домогосподарств, що становить 2% річного споживання, а також зменшить залежність країни від традиційних постачальників.

"Після двох років напружених переговорів ČEZ уклала контракт з алжирською компанією Sonatrach", – наголосили в компанії.

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Постачання газу розпочалося в жовтні поточного року.

Компанія повідомила, що газ постачається з Алжиру через Туніс, підводним трубопроводом до італійського острова Сицилія, а звідти до материкової Європи та Чехії.

Генеральний директор ČEZ Даніель Бенеш розглядає цей крок як посилення енергетичної безпеки країни.

"Окрім постачання газу від німецьких постачальників, з Норвегії та з нашого LNG-термінала в Емсхавені (Нідерланди. – Ред.), ми тепер постачатимемо газ із родовищ у Північній Африці", – наголосив він.

Також у компанії наголосили, що ČEZ купує алжирський газ власним коштом, без фінансової участі держави.

У квітні 2023 року в уряді Чехії заявили, що вперше в історії позбулися залежності від російського газу.

На початку жовтня очільник угорського МЗС Петер Сійярто похвалився тим, що країна та російський "Газпром" домовились про можливе збільшення поставок газу РФ до цієї держави Європейського Союзу.

31 жовтня повідомляли, що країни Євросоюзу під час підготовки до зими 2024-2025 року вклалися у визначені Єврокомісією терміни заповнення газових сховищ та навіть перевищили необхідний показник.