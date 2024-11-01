Чехия начала импортировать газ из Алжира

Ведущая чешская энергетическая компания ČEZ заключила контракт на импорт газа из Алжира после двух лет переговоров, топливо начало поступать в октябре.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, новый маршрут, проходящий через Тунис и Италию, обеспечит газом около 100 тысяч домохозяйств, что составляет 2% годового потребления, а также уменьшит зависимость страны от традиционных поставщиков.

"После двух лет напряженных переговоров ČEZ заключила контракт с алжирской компанией Sonatrach", – отметили в компании.

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Поставки газа начались в октябре текущего года.

Компания сообщила, что газ поставляется из Алжира через Тунис, по подводному трубопроводу до итальянского острова Сицилия, а оттуда – в материковую Европу и Чехию.

Генеральный директор ČEZ Даниэль Бенеш рассматривает этот шаг как усиление энергетической безопасности страны.

"Кроме поставок газа от немецких поставщиков, из Норвегии и с нашего LNG-терминала в Эмсхавене (Нидерланды. – Ред.), мы теперь будем поставлять газ с месторождений в Северной Африке", – подчеркнул он.

Также в компании отметили, что ČEZ покупает алжирский газ за свой счет, без финансового участия государства.

В апреле 2023 года в правительстве Чехии заявили, что впервые в истории избавились от зависимости от российского газа.

В начале октября глава венгерского МИД Петер Сийярто похвастался тем, что страна и российский "Газпром" договорились о возможном увеличении поставок газа РФ в Венгрию.

31 октября сообщалось, что страны Евросоюза при подготовке к зиме 2024-2025 года уложились в определенные Еврокомиссией сроки заполнения газовых хранилищ и даже превысили необходимый показатель.