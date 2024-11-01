Угорщина: "Двосторонній документ" з Україною не стосуватиметься її членства в НАТО

Речник Міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай підтвердив переговори про двосторонню угоду з Україною, але заявив, що питання українського членства в НАТО в ній не обговорюється.

Такий коментар Пачолай надав угорському провладному інформагентству МТІ, пише "Європейська правда".

За словами угорського представника, переговори про укладення всеосяжної угоди про співпрацю між Угорщиною та Україною тривають, причому в угоді має бути зроблений наголос на "відновленні прав угорської національної громади".

"Водночас ми чітко дали зрозуміти українській стороні під час переговорів, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди. Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося", – додав Пачолай.

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Він повторив раніше озвучувану в Будапешті тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни".

Президент Володимир Зеленський напередодні розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО.

Зеленський стверджував, що Україна в межах цього документа проситиме Угорщину "не блокувати" свій майбутній вступ в Альянс.

Цього тижня Єврокомісія у новому звіті про розширення визнала, що Україна виконала вимоги 2022 року, у тому числі щодо угорців.