Венгрия: "Двусторонний документ" с Украиной не будет касаться ее членства в НАТО

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, но заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в ней не обсуждается.

Такой комментарий Пачолай предоставил венгерскому провластному информагентству МТИ, пишет "Европейская правда".

По словам венгерского представителя, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

"В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", – добавил Пачолай.

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Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".

Президент Владимир Зеленский накануне рассказал, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двустороннего документа", который коснется в частности вопросов безопасности и вступления Украины в НАТО.

Зеленский утверждал, что Украина в рамках этого документа будет просить Венгрию "не блокировать" свое будущее вступление в Альянс.

На этой неделе Еврокомиссия в новом отчете о расширении признала, что Украина выполнила требования 2022 года, в том числе в отношении венгров.