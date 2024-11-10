Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах і отримує 312 голосів виборників

Дональд Трамп отримує більшість голосів в Аризоні – останньому із семи так званих хитких штатів, які не мають сталих тенденцій до голосування за демократів чи республіканців – і закріплює перемогу на виборах президента США.

Про це свідчить прогноз агентства AP, повідомляє "Європейська правда".

У разі перемоги в Аризоні Трамп отримує ще 11 голосів у колегії виборників і загалом 312 голосів, тоді як його опонентка від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс – 226.

Із перемогою в Аризоні Дональд Трамп здобуває виборників в усіх семи "хитких" штатах. Шість із них, включно з Аризоною, у 2020 році віддали більшість голосів демократу Джо Байдену.

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Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Про перемогу Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він отримував понад 270 голосів виборників. Наступного дня Камала Гарріс визнала поразку і привітала Трампа з перемогою.

Президент США Джо Байден наступного тижня зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, що є частиною процедури передання влади.

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