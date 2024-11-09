Байден і Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті у середу

Президент США Джо Байден у середу зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає "Європейська правда".

"На запрошення президента Байдена президент Байден і новообраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00", – йдеться в повідомленні.

У Білому домі пообіцяли надати додаткові подробиці щодо зустрічі згодом.

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Зустріч після виборів між президентом, який залишає посаду, і президентом, який приходить на неї, є традиційною.

Але Трамп, республіканець, не запросив Байдена, демократа, на таку зустріч після того, як програв вибори у 2020 році.

Раніше президент США Джо Байден наголосив на необхідності мирної передачі влади майбутній адміністрації Дональда Трампа і запевнив, що сприятиме цьому.

Байден зателефонував обраному президенту Трампу та привітав його з перемогою на виборах. Тоді ж чинний американський лідер запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду.

Пізніше повідомляли, що Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення передачі влади.

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