Глава МЗС Франції: Трамп "надто мудрий", щоб полишити Україну

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро висловив сподівання, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви.

Про це він сказав в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

На думку глави МЗС Франції, Трамп "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

"(Він. – Ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу", – додав він.

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Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни в Україні "за 24 години", але не пояснив, як він це зробить.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

На цьому тлі лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.