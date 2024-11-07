WSJ дізналося, що думають запропонувати Трампу радники для плану "швидкого миру"

У ідеях оточення обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal на основі спілкування з анонімними джерелами.

Видання зазначає, що, зі слів оточення Трампа, він не мав конкретного плану виконання своїх неодноразових обіцянок "швидко закінчити війну", посадивши Росію та Україну за стіл перемовин.

Радники пропонували йому певні ідеї, але майбутньому президенту ще належить провести консультації та визначитися, як діяти.

Реклама:

У цьому процесі, ймовірно, проявиться конкуренція різних фракцій – тих, хто схильний до більш традиційної республіканської політики і будуть проти дій, які дозволять Москві відчувати себе переможцем (як, наприклад, ексдержсекретар Майк Помпео), і тих, хто готові буквально реалізовувати намір Трампа, навіть якщо це означатиме примус України до великих поступок (як, наприклад, радник Річард Гренелл, якому прогнозують впливову посаду).

Втім, нібито усі пропозиції радників відступають від підходу адміністрації Джо Байдена щодо того, що Україна має сама визначати, коли починати якісь переговори з агресором, і зводяться до рекомендацій заморожувати фронт по поточній лінії зіткнення та відмовляти Україну від прагнення вступити в НАТО принаймні у найближчому майбутньому.

Одна ідея в "перехідній команді" Трампа, про яку раніше не згадували у пресі і деталі якої розкрили троє осіб з його оточення, нібито передбачає, що Україна має пообіцяти не вступати у НАТО щонайменш наступні 20 років.

В обмін на це США погодяться продовжити надавати значну військову допомогу, яка має стримати Росію від нової повномасштабної агресії.

Також цей задум передбачає замороження фронту по актуальній лінії зі згодою України та РФ на 1300-кілометрову демілітаризовану зону (у статті не уточнюється, чи йдеться про площу, чи протяжність), і поки без чіткого бачення, хто має контролювати ту територію.

При цьому, за словами одного радника (невідомо, чи він висловлював свою точку зору, чи команди), роль миротворчих сил у цій зоні не мають брати на себе, ні американські військові, ні сили, які представляють міжнародні організації, що фінансуються США.

"Ми можемо забезпечити навчання та іншу підтримку, але "дуло автомата" має бути європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і не платимо за це. Хай цим займаються поляки, німці, британці і французи", – каже анонімний співрозмовник з команди Трампа.

Ці ідеї частково продовжують коментарі кандидата у віцепрезиденти для Трампа Джей Ді Венса у вересневому інтерв’ю – він теж озвучував думку про демілітаризовану зону, "дуже добре укріплену, щоб росіяни не вторглися знову" – без повернення Україні втрачених суверенних територій та з її відмовою від НАТО.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу" і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

Згодом Зеленський повідомив про "чудову" телефонну розмову із Трампом і сказав, що вони домовилися підтримувати тісний діалог.

У виступі на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що для України неприйнятною є думка про якісь поступки Росії і це стало би самогубством для всієї Європи.

За даними ЗМІ, в адміністрації Байдена хочуть використати 6 млрд доларів на зброю Україні до інавгурації Трампа.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.