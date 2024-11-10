Командувач армії Британії заявив про рекордні втрати РФ в Україні у жовтні

Протягом жовтня 2024 року російська армія зазнала найбільших місячних втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в недільному інтерв’ю BBC заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, повідомляє "Європейська правда".

За словами Радакіна, у жовтні російські війська втрачали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня, а їхні загальні втрати з лютого 2022-го наближаються до 700 тисяч.

Він підкреслив, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення в Україну.

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"Росія ось-ось втратить 700 тисяч чоловік убитими та пораненими – це величезний біль і страждання, які російський народ змушений терпіти через амбіції Путіна", – зауважив командувач британської армії.

За оцінкою українського Генштабу, загальні втрати російських сил в Україні становлять майже 709 тисяч.

Радакін додав, що значні російські втрати були понесені "за крихітний клаптик землі".

"Немає сумнівів, що Росія отримує тактичні, територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну", – визнав британець, водночас додавши, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії і у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення.

У зведенні Генштабу Сил оборони Естонії цього тижня відзначили високий наступальний темп російських окупантів, які до морозів намагаються захопити якомога більше територій.