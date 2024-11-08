У зведенні Генштабу Сил оборони Естонії відзначають високий наступальний темп російських окупантів, які до морозів намагаються захопити якомога більше територій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Основні бойові дії зосереджені на вузькій ділянці на Курахівському та Покровському напрямках, де відбувається понад 60% усіх зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії.

Незважаючи на високий наступальний тиск, оборона ЗСУ залишається організованою і противник зазнає великих втрат. Якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими. Крім того, російська сторона прагне захопити якомога більше територій до настання морозів.

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Росія всіма можливими способами намагається зберегти наступальний темп. Для поповнення великих втрат знижено вимоги до набору на військову службу і збільшено розміри виплат. Тепер дозволяється вербування людей з діагнозами B і C гепатит, що фактично означає залучення великої кількості споживачів ін'єкційних наркотиків.

Крім того, за первинне підписання договору про вступ на військову службу виплата складе до 5 200 000 рублів на рік (приблизно 50 000 євро). Свідомий парадокс полягає в тому, що з великою ймовірністю ті, хто підписав договір, не доживуть до кінця року, і виплати не відбудуться.

Також економічні труднощі Росії, в умовах неконтрольованої інфляції, можуть призвести до девальвації рубля найближчими місяцями. Це може посилити проблеми корупції та шахрайства в Росії.

Британська розвідка раніше відзначала, що Росія і далі продовжує тиск у Донецькій області і тримає там значні сили, що й забезпечило останні успіхи на цій ділянці фронту.