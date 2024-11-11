Reuters: У Києві вважають менш імовірним запрошення України в НАТО з перемогою Трампа

У Києві вважають, що з перемогою Дональда Трампа на виборах у США шанси запрошення України до НАТО знизилися.

Про це заявив агентству Reuters в інтерв’ю на умовах анонімності український високопосадовець, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зараз обирає посадовців на найвищі посади в сфері безпеки і оборони у своїй адміністрації. Те, кого він обере, допоможе зрозуміти, як майбутній президент формуватиме свою політику щодо України. Трамп вже виключив кандидатуру ексдержсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським.

Український посадовець сказав, що після перемоги Трампа "менш імовірно", що Україна отримає запрошення до НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу Києву з боку США.

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"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши темпи надання допомоги", – сказав український посадовець.

"Ця зима – критичний момент... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції для обох сторін на переговорах, вихідні позиції", – додав також співрозмовник агентства.

Намагаючись зміцнити свої позиції у вересні, президент Володимир Зеленський виклав Джо Байдену "план перемоги", повторивши своє прохання про дозвіл на завдання ударів по військових об'єктах в глибині Росії, отримання запрошення до НАТО і отримання більш потужної зброї.

Цей план, за словами Зеленського, потрібен для того, щоб змусити Росію добросовісно сісти за стіл переговорів. Утім, ознак прориву в реалізації жодного з п'яти пунктів плану не спостерігається.

"Настрої в Україні досить похмурі. Ви можете бачити зростаюче розчарування в останніх заявах з боку Зеленського", – заявив київський високопосадовець з дипломатичних кіл.

Український посадовець також висловив скептицизм щодо того, що Байден надасть Україні щось суттєве, наприклад, скасує обмеження на далекобійні удари.

"Хто такий Байден зараз? Він втратив багато довіри. Я сподіваюся, що у нього вистачить хоробрості щось зробити. Але я не покладаю великих надій. Це було б чудово. Ми дуже вдячні йому за допомогу. Він зробив багато, набагато більше, ніж ми очікували", – сказав посадовець.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Лондон і Париж спробують переконати Байдена дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ.

У Білому домі напередодні заявили, що до завершення своєї президентської каденції Джо Байден говоритиме про необхідність підтримки України на тлі приходу адміністрації Дональда Трампа.