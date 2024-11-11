У Франції очікують нових санкцій ЄС проти ізраїльських поселенців

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро очікує, що Європейський Союз може незабаром запровадити новий раунд санкцій проти ізраїльських поселенців, звинувачених у розпалюванні насильства на палестинських територіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У виступі на Паризькому мирному форумі Барро заявив, що Франція вже запровадила санкції проти "28 агресивних поселенців"-ізраїльтян та відіграла важливу роль в ухваленні санкцій на рівні Європейського Союзу.

За його словами, режим санкцій ЄС вже був активований двічі і "може бути активований втретє найближчим часом".

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"Ми глибоко віддані безпеці Ізраїлю, (але. – Ред.) в інтересах Ізраїлю, в інтересах його безпеки необхідно поважати міжнародне право і домагатися справедливості", – додав французький міністр.

Після війни 1967 року Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан, який палестинці вважають основою своєї держави. Ізраїльтяни побудували на Західному березі єврейські поселення, які більшість країн світу вважають незаконними.

Ізраїль заперечує це і посилається на історичні та біблійні зв'язки з цією землею.

У серпні високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель також запропонував 27 країнам-членам ЄС запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра через їхні суперечливі висловлювання.