Во Франции ожидают новых санкций ЕС против израильских поселенцев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ожидает, что Европейский Союз может вскоре ввести новый раунд санкций против израильских поселенцев, обвиняемых в разжигании насилия на палестинских территориях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В выступлении на Парижском мирном форуме Барро заявил, что Франция уже ввела санкции против "28 агрессивных поселенцев"-израильтян и сыграла важную роль в принятии санкций на уровне Европейского Союза.

По его словам, режим санкций ЕС уже был активирован дважды и "может быть активирован в третий раз в ближайшее время".

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"Мы глубоко преданы безопасности Израиля, (но. – Ред.) в интересах Израиля, в интересах его безопасности необходимо уважать международное право и добиваться справедливости", – добавил французский министр.

После войны 1967 года Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, который палестинцы считают основой своего государства. Израильтяне построили на Западном берегу еврейские поселения, которые большинство стран мира считают незаконными.

Израиль отрицает это и ссылается на исторические и библейские связи с этой землей.

В августе высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель также предложил 27 странам-членам ЕС ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за их противоречивых высказываний.