Укр Рус Eng

Міністр оборони Естонії в Києві схвалив новий пакет допомоги

фото
Новини — Понеділок, 11 листопада 2024, 20:01 — Олег Павлюк

Голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур у понеділок, 11 листопада, прибув із візитом до Києва.

Про це він повідомив у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Певкур зазначив, що під час візиту в Києві зустрівся із Володимиром Зеленським і "підтвердив нашу подальшу військову підтримку Україні".

"По дорозі до його офісу я також підписав в електронному вигляді новий пакет військової допомоги, що містить одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети надійдуть вже наступного року (0,25% ВВП)", – додав він.

Реклама:

Раніше Естонія передавала Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерію, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, польові госпіталі, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У березні країна оголосила про пакет військової допомоги Києву на 20 мільйонів євро.

Раніше в Естонії заявляли, що в країни практично не лишилося на складах зброї і боєприпасів, які вона могла б передати Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
Реклама: