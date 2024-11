Министр обороны Эстонии в Киеве одобрил новый пакет помощи

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в понедельник, 11 ноября, прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Певкур отметил, что во время визита в Киеве встретился с Владимиром Зеленским и "подтвердил нашу дальнейшую военную поддержку Украине".

"По дороге в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, содержащий одежду, стрелковое оружие и тому подобное. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% ВВП)", – добавил он.

