FT: Два пункти з "плану перемоги" Зеленського зацікавили Трампа

Дональд Трамп, який переміг на виборах президента США, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні проявив зацікавленість до двох пунктів його "плану перемоги".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Союзники України в Європі та США, включно з впливовими республіканцями, надали поради щодо того, як найкраще сформулювати пропозиції, які б стимулювали тісну співпрацю з Києвом, а не припиняли критично важливу допомогу країні, стверджують українські та європейські посадовці.

Дві з цих ідей були викладені в "плані перемоги" Володимира Зеленського, який, за словами людей, які брали участь у його розробці, був орієнтований саме на Трампа. Пізніше ці пропозиції були представлені Трампу, коли український президент зустрівся з ним у Нью-Йорку у вересні.

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Одна з них передбачала заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після завершення війни.

Інша – вперше розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа, за словами людей, які брали участь у розробці "плану перемоги" Зеленського, – пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами.

Трамп був "зацікавлений" цими двома пунктами, за словами особи, поінформованої про зустріч.

Окремо лідери бізнесу в Україні також ведуть переговори з урядом про те, щоб запропонувати Трампу повноваження "інвестиційного скринінгу", що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес в країні.

Одна особа, яка брала участь у плануванні, описала цю ідею як "ABC – будь-хто, крім Китаю", що може особливо добре зіграти на руку Трампу. Українські галузі, залежні від китайських технологій і матеріалів, такі як телекомунікації, за словами співрозмовника, могли б переключитися на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій.

Ця ідея перебуває на ранніх стадіях, але деякі бізнес-лідери, близькі до офісу президента, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.

Західні союзники поки що досить прохолодно відреагували на "план перемоги", особливо на заклик офіційно запросити Київ до вступу в НАТО і надати йому більш сучасне озброєння.

Минулого тижня Зеленський заявив, що мав "чудову" першу телефонну розмову з Трампом після його переобрання. Але Київ і його союзники побоюються, що США можуть згорнути свою військову підтримку після того, як республіканець вступить на посаду в січні.

Зокрема, у Києві вважають, що з перемогою Дональда Трампа на виборах у США шанси запрошення України до НАТО знизились.