Польща активізує будівництво укріплень "Східного щита" на кордоні з Білоруссю навесні

Будівництво укріплень польської оборонної системи "Східний щит" зараз триває переважно на кордоні з Калінінградською областю Росії, але з весни 2025 року активізуються роботи на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Коментуючи початок будівництва "Східного щита" на кордоні із Калінінградською областю, Кукула зазначив, що це перший епізод

"Наша мета – оборонне укріплення ділянки кордону з Білоруссю та Російською Федерацією. Підкреслюю, оборонне укріплення", – акцентував він.

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Відповідаючи на запитання видання, коли розпочнуться роботи на кордоні з Білоруссю, очільник Генштабу Польщі заявив, що "фактично, вони вже розпочалися", а з весни наступного року вони "будуть проводитися з повною інтенсивністю".

"Нам потрібно завершити всі формальності, а також закупити велику кількість матеріалів, які будуть використані для будівництва. Багато зусиль буде присвячено проєктуванню систем розвідки та радіоелектронної боротьби", – поділився він.

Кукула зауважив, що уздовж кордону, окрім фортифікаційних споруд, будуть побудовані багатофункціональні базові станції, на яких розміщуватимуться датчики для систем розвідки та захищеного зв'язку.

Також голова Генштабу Польщі заявив, що розглядається розширення в перспективі "Східного щита" на польсько-українську ділянку кордону.

"Це можливо в майбутньому. Наразі пріоритетом є кордон із Білоруссю та Російською Федерацією. І саме тут будуть зосереджені наші зусилля", – підсумував військовий.

У жовтні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.