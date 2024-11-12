Польша активизирует строительство укреплений "Восточного щита" на границе с Беларусью весной

Строительство укреплений польской оборонной системы "Восточный щит" сейчас идет преимущественно на границе с Калининградской областью России, но с весны 2025 года активизируются работы на границе с Беларусью.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула в интервью изданию Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Комментируя начало строительства "Восточного щита" на границе с Калининградской областью, Кукула отметил, что это первый эпизод

"Наша цель – оборонительное укрепление участка границы с Беларусью и Российской Федерацией. Подчеркиваю, оборонительное укрепление", – акцентировал он.

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Отвечая на вопрос издания, когда начнутся работы на границе с Беларусью, глава Генштаба Польши заявил, что "фактически они уже начались", а с весны следующего года они "будут проводиться с полной интенсивностью".

"Нам нужно завершить все формальности, а также закупить большое количество материалов, которые будут использованы для строительства. Много усилий будет посвящено проектированию систем разведки и радиоэлектронной борьбы", – поделился он.

Кукула отметил, что вдоль границы, кроме фортификационных сооружений, будут построены многофункциональные базовые станции, на которых будут размещаться датчики для систем разведки и защищенной связи.

Также глава Генштаба Польши заявил, что рассматривается расширение в перспективе "Восточного щита" на польско-украинский участок границы.

"Это возможно в будущем. Сейчас приоритетом является граница с Беларусью и Российской Федерацией. И именно здесь будут сосредоточены наши усилия", – подытожил военный.

В октябре заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых.

1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.