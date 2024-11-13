США, Південна Корея та Японія проведуть масштабні військові навчання

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія у середу, 13 листопада, розпочали другі масштабні тристоронні навчання "Лезо свободи" із залученням підрозділів сухопутних військ, Військово-морських сил, Військово-повітряних сил та кібервійськ.

Про це з посиланням на південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) повідомляє Yonhap, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, навчання, спрямовані на зміцнення безпекової співпраці союзників на тлі поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією, проходитимуть у міжнародних водах на південь від корейського острова Чеджу і триватимуть до п’ятниці, 15 листопада.

До навчань будуть залучені різні військові кораблі та бойові літаки трьох сторін, включно з авіаносцем ВМС США "Джорджем Вашингтоном" (USS George Washington) та есмінцями з ракетним озброєнням ВМС Південної Кореї і морських Сил самооборони Японії.

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Фото: Yonhap

У JCS також зазначили, що тренування охоплюватимуть низку напрямків, серед яких:

спільна протиповітряна та протиракетна оборона;

протичовнова боротьба;

блокування морських шляхів;

протидія кібератакам.

Зазначається, що ці країни "рішуче засуджують провокаційні дії Північної Кореї, включаючи випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети 31 жовтня".

"Ці навчання відображають волю союзників стримувати такі загрози та реагувати на них", – заявили в JCS.

Нагадаємо, військові США та Південної Кореї у п'ятницю, 1 листопада, провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.

7 листопада новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.