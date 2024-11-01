США та Південна Корея вперше провели спільні навчання ударних дронів

Військові США та Південної Кореї у п'ятницю, 1 листопада, провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Повітряних сил Південної Кореї, передає "Європейська правда".

Це сталося через день після запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

До навчань були залучені сучасний південнокорейський розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk та американський ударний дрон MQ-9 Reaper.

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Ударний дрон США MQ-9 Reaper Фото: Yonhap

Як зазначається, навчання проходили за сценарієм удару по джерелу ворожої провокації.

Південнокорейський безпілотник збирав дані про імітаційні цілі та ділився ними з американським дроном. Після отримання інформації Reaper здійснив пуск авіабомби GBU-38, щоб точно вразити ціль.

Конкретне місце проведення цих навчань у Південній Кореї не розкривалося.

Співрозмовник в армії розповів журналістам, що сторони не планували оприлюднювати інформацію про ці спільні навчання, але вирішили це зробити після запуску північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети з метою попередження КНДР.

Як відомо, Північна Корея випустила балістичну ракету в бік Японії в четвер вранці за місцевим часом.

Запуск відбувся за кілька годин після того, як керівники оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів засудили розгортання військ Північної Кореї в Росії.

Востаннє Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності 18 вересня.