Трамп поспілкувався з президентом Південної Кореї про війська КНДР в Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову зі своїм південнокорейським колегою Юн Сук Йолем, в ході якої, зокрема, порушили питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.

Про це заявив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, повідомляє Yonhap News Agency, передає "Європейська правда".

За даними агентства, під час розмови Йоль привітав Трампа з "переконливою перемогою" на президентських виборах. Вони обговорили зв'язки між країнами в галузі безпеки, економіки та глобальних питань.

За словами південнокорейського посадовця, під час розмови обговорювали "ситуацію в Північній Кореї, включаючи нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у Росії". Крім того, сторони "висловили стурбованість питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні".

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Зазначається, що під час розмови Трамп акцентував, що США прагнуть співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудівній промисловості, зокрема у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні.

В Офісі лідера Південної Кореї зазначили, що вони також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

"Вони поділилися думкою, що їм необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якомога раніше, коли зможуть призначити дату та місце", – сказав заступник радника Юна з нацбезпеки.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць заявили у вівторок, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Напередодні у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні.