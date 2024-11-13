Республіканці здобувають більшість у Палаті представників

Республіканська партія США за підсумками виборів 5 листопада буде контролювати не лише Сенат, а й Палату представників, хоча й не з суттєвою більшістю.

Про це свідчать прогнози одразу кількох американських ЗМІ вдень 13 листопада, зокрема CBS News, NBC News та CNN, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками цих телеканалів, республіканці матимуть не менш як мінімальну більшість у 218 мандатів у нижній палаті Конгресу, тоді як Демократична партія – щонайменше 211. У деяких округах результати голосування ще не визначені, але вже не впливають на підсумок.

У Сенаті республіканці матимуть більшість у щонайменше 52 законодавці.

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Таким чином, наступний президент США Дональд Трамп матиме повністю контрольований Конгрес, що дозволить йому принаймні наступні два роки просувати свою політику та швидко домогтись ключових призначень.

Також, як прогнозує CNN, це може потенційно зміцнити позиції нинішнього лідера республіканців у Палаті представників Майка Джонсона, яким невдоволене трампістське крило партії.

Водночас незначна перевага республіканців в обох палатах, а також проблеми з їхньою єдністю в Палаті представників свідчить, що принаймні деякі голосування потребуватимуть підтримки Демократичної партії.

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